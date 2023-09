Arabia Saudita-Tunisia: ministro degli Esteri bin Farhan riceve l’omologo tunisino Ammar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha ricevuto, oggi, a Riad, l’omologo della Tunisia, Nabil Ammar, con il quale ha convenuto sul rafforzamento delle “solide relazioni fraterne” tra i due Paesi, in diversi settori. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”. I due capi della diplomazia, inoltre, hanno discusso degli sviluppi delle principali questioni regionali e internazionali di interesse comune. Secondo un comunicato stampa del ministero degli Esteri tunisino, citato dall’emittente “Mosaique fm”, entrambi hanno espresso soddisfazione per l’evoluzione dei rapporti tra i due Paesi, mentre bin Farhan, da parte sua, ha manifestato la propria “fiducia nei confronti del governo tunisino e nella sua capacità di superare le difficoltà”. Al termine dei colloqui, bin Farhan e Ammar hanno presieduto la terza sessione della commissione congiunta per le consultazioni politiche tra Tunisia e Arabia Saudita, sottolineando l’importanza di un maggior coordinamento sulle crisi regionali e sulle tematiche di mutuo interesse. Agli incontri, hanno preso parte il viceministro di Stato saudita per gli Affari africani, Sami Abdullah al Saleh, e l’ambasciatore del Regno a Tunisi, Abdulaziz bin Ali al Saqr. Ammar e bin Farhan hanno infine convenuto di convocare una quarta sessione della commissione entro la fine dell’anno e di avviare, al contempo, le riunioni tra le rispettive “squadre tecniche e di settore”, al fine di contribuire al progresso della cooperazione soprattutto a livello commerciale e sul versante degli investimenti. (Res)