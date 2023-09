Nucleare: Bonelli (Avs), Salvini dica a italiani chi lo pagherà e dove metterà centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è vero, come ha detto oggi Salvini a Cernobbio, che l'Italia è uno dei pochi Paesi al mondo che non ha centrali nucleari, la Germania ha chiuso le centrali nucleari e la Spagna prevede di chiudere entro il 2035, tanto per fare un esempio". Lo evidenzia in una nota il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli deputato di Alleanza verdi e sinistra. "Quanto poi all'idea di far partire in tempi brevi il cosiddetto 'nucleare di quarta generazione' che non esiste, Salvini e Pichetto dovrebbero vedere cosa è accaduto in Francia con il nucleare: Edf sommersa dai debiti è stata nazionalizzata e i francesi lo sanno bene perché, visto che non hanno ancora avviato la centrale di Flammaville i cui lavori sono iniziati nel 2007 e ancora non sono terminati ed è passata da un costo di 3,7 miliardi di euro a oltre 18 miliardi", aggiunge. (segue) (Com)