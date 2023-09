Dalla Chiesa: Molteni, esempio di lotta a mafia per donne e uomini in divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un dovere ricordare affinché l'esempio sia da ispirazione e monito. Il sacrificio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 in un attentato mafioso assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, ci ricorda che davanti alla criminalità, alle ingiustizie e alla mafia, la politica non deve dividersi perché non esistono colori politici e bandiere di partito". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, in rappresentanza del governo, a margine della celebrazione per la commemorazione della morte del generale Dalla Chiesa che si è svolta questa mattina in piazza Diaz a Milano. "Un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, in silenzio e con spirito di servizio, operano per affermare e garantire diritti quali sicurezza e legalità a tutti gli italiani", ha concluso. (Rin)