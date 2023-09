Dalla Chiesa: M5s, oggi pericolo sono abbassamento guardia e processo normalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricorre il quarantunesimo anniversario dell'attentato in cui a Palermo persero la vita il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, la sua compagna Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Nelle ore successive a quel 3 settembre 1982 in città apparve una scritta che riassumeva efficacemente lo sconforto che serpeggiava in tutta Italia: 'qui è morta la speranza dei palermitani onesti'". Lo affermano i rappresentanti del M5s nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato, Roberto Scarpinato. "Ma la speranza non morì, in Sicilia negli anni successivi arrivarono successi formidabili dello Stato contro la mafia, grazie all'impegno, alle capacità e alla dedizione di servitori dello Stato che seguirono l'esempio di Dalla Chiesa. Ma oggi tanti, troppi segnali ci dicono che l'Italia sta abbassando la guardia, è in corso un processo di normalizzazione e rimozione pericolosissimo. La mafia - spiegano - non è più quella sanguinaria che indignava tutti, ha il volto dei colletti bianchi, si muove nell'ombra attraverso la corruzione e la prepotenza nelle pieghe dell'economia legale, degli appalti, della grande finanza. Assistiamo a una serie di fatti, non solo sul piano normativo, che si vuol far credere siano normali. Non è così. Commemorare Dalla Chiesa per qualche ora e poi continuare nella normalizzazione significa - concludono - lasciare che le organizzazioni criminali e i comitati d'affari distruggano il nostro Paese e le sue prospettive di sviluppo, i diritti e la dignità dei cittadini onesti". (Rin)