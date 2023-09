Ucraina: generale britannico Barrons, Kiev può vincere entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non può vincere la guerra contro la Russia ora ma la vittoria è possibile entro il 2025. E’ quanto ha scritto per il quotidiano “Financial Times” il generale britannico in congedo Richard Barrons, a capo del Comando strategico del Regno Unito tra il 2013 e il 2016. “L’attuale controffensiva non caccerà la Russia” dal territorio ucraino ed è improbabile che sia possibile “dimezzare l’area occupata prima dell’inverno”. Tuttavia, ha spiegato il generale, le truppe di Kiev hanno superato la prima di tre linee difensive russe nel sud dell’Ucraina e le forze di Mosca sono “troppo estese, stanche e a corto di riserve”. “Se non si arrendono, ci vorrà ancora molto tempo”, ha comunque ammesso Barrons. Kiev ha bisogno di altri sistemi di difesa aerea e di mezzi per lo sminamento, inoltre il problema del rifornimento di munizioni è stato risolto solo parzialmente. (segue) (Rel)