Dalla Chiesa: De Corato, in occasione del 41esimo anniversario della morte ricordo il suo grande valore

- In occasione del 41esimo anniversario dalla morte del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa lo ricordo in modo particolare per il valore che, come uomo, ha avuto con il suo lavoro e ha ancora oggi dopo diversi anni dalla sua morte". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, on. di Fratelli d'Italia. "Grazie alla sua dedizione e professionalità - prosegue - su sua proposta nel 1974 nacque il Nucleo Speciale Antiterrorismo dei Carabinieri, oggi Ros. In quel vile attentato persero la vita, oltre al Generale dell'Arma e Prefetto di Palermo, anche la moglie Emanuela Setti Carraro, che decise di rimanere al suo fianco nonostante fosse pericoloso, e l'agente della scorta Domenico Russo". "Il mio omaggio - prosegue - va al Generale Dalla Chiesa, alla moglie Emanuela e all'agente di scorta Russo vittime innocenti della mafia". "L'impegno senza tregua nella lotta alla criminalità organizzata, come sta facendo il Governo Meloni, significa anche onorare il sacrificio dei caduti per mano delle mafie", conclude De Corato. (Com)