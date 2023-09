Fisco: Giorgetti, tassa su extraprofitti può essere migliorata, ma giusta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo stato ha dato molto al sistema bancario in questi anni coprendo i rischi che dovevano essere tipici del sistema del credito e quindi è molto difficile e complicato, in un momento come questo per quanto riguarda le famiglie, e capisco he chi non fa politica questa cosa la possa ignorare, non tenere in considerazione in qualche modo questo aspetto”, ha proseguito Giorgetti. “Per gli errori di comunicazione me ne assumo le responsabilità, ma siccome questa imposta è pro futuro, nella sua versione definitiva sarà qualcosa che tutti quanti potranno apprezzare”, ha concluso. (Rem)