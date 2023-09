Ucraina: Romania condanna attacco a infrastruttura portuale sul Danubio nella regione di Odessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha condannato gli attacchi notturni russi contro l’infrastruttura portuale danubiana nella regione di Odessa. Lo ha reso noto un comunicato del ministero della Difesa di Bucarest. “Nel quadro dei recenti attacchi condotti dalle forze armate della Federazione Russa contro le infrastrutture del porto ucraino di Reni (al confine con la Romania)”, il dicastero “ribadisce con forza che questi attacchi contro obiettivi civili e infrastrutture in Ucraina sono ingiustificati e in profonda contraddizione con le regole del diritto internazionale umanitario”. Il ministero ha precisato che le sue strutture competenti hanno monitorato gli attacchi e non c’è stata “una minaccia militare diretta al territorio nazionale o alle acque territoriali della Romania”. “Il ministero della Difesa continua, come abbiamo ripetutamente affermato, ad attuare misure di vigilanza nello spazio terrestre, marittimo e aereo nazionale e quelle di rafforzamento della difesa e della deterrenza sul fianco orientale, stabilite secondo i piani nazionali e alleati”, conclude il comunicato. (Rob)