Cernobbio: Giorgetti, superbonus ingessa la politica economica e lascia margini esigui per altro

I tremendi mutamenti introdotti da covid, guerra, clima "e i rimedi con i quali si sta tentando di risolverli, stanno a loro volta complicando il quadro dello scambio". Lo ha detto il ministro del bilancio Giancarlo Giorgetti intervenendo all'ultima giornata dell'Open House Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Pensate al superbonus - ha proseguito il ministro rivolgendosi alla platea - non solo per effetti negativi sui conti pubblici, ma perché ingessa la politica economica lasciando margini esigui su altri interventi". "Quanti bandi emanati per opere pubbliche decisive sono andati deserti per la mancanza di imprese disponibili a realizzare le opere e impegnate nel più redditizio e lucroso superbonus?, ha concluso.