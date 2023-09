Ucraina: portavoce aeronautica, ci prepariamo ad attacchi a infrastruttura energetica in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina si sta preparando all’eventualità che la Russia compia nuovi attacchi contro l’infrastruttura energetica durante l’autunno. Lo ha dichiarato il portavoce dell’aeronautica ucraina, Yurii Ihnat. “Un anno fa non avevamo sistemi (di difesa aerea) occidentali a medio raggio. Abbiamo ricevuto i primi Nasams e Iris soltanto lo scorso autunno”, ha detto il portavoce parlando all’emittente “Tsn”. I sistemi forniti dai Paesi occidentali fanno da complemento a quelli di epoca sovietica, quali gli S-300 e i Buk. “Questo tipo (di sistema) funziona e produce risultati. L’unico problema è che non è abbastanza per un Paese così grande. Pertanto, siamo costretti a schierare la difesa aerea localmente, concentrandoci sulla protezione di città e infrastrutture strategiche”, ha continuato Ihnat. Il portavoce ha aggiunto che Mosca non dispone di tanti missili quanti ne aveva negli attacchi alle infrastrutture energetiche dello scorso autunno-inverno. Tuttavia, la Russia sta potenziando la sua produzione di droni, ha messo in guardia il portavoce. (Kiu)