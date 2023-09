Emirati-Brasile: i due Paesi lanciano un partenariato per modernizzare l’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati Arabi Uniti e Brasile hanno lanciato un partenariato bilaterale per lo scambio di conoscenze e di esperienze in diversi settori dell’economia, nel quadro del programma di Abu Dhabi per intensificare la cooperazione con altri Paesi nel campo dello sviluppo e della modernizzazione. Lo si apprende dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale il programma, lanciato nel 2018, ha finora interessato oltre 30 Paesi. Questa forma di partenariato tra Emirati e Brasile, peraltro, era stata concordata lo scorso 15 agosto, durante la visita ufficiale a Brasilia del ministro di Stato per il Commercio estero, Thani al Zeyoudi. “Il partenariato consentirà agli attori interessati negli Emirati e in Brasile di acquisire maggiori competenze sulle pratiche gestionali e di individuare le opportunità di investimento disponibili per gli imprenditori di entrambi i Paesi, al fine di realizzare un significativo salto di crescita nelle relazioni di cooperazione economica e commerciale”, ha spiegato il ministro dell’Economia emiratino, Abdullah bin Touq, che era presente agli incontri del 15 agosto. Bin Touq ha definito, dunque, “costruttiva” la cooperazione, sottolineando, in generale, la profondità delle relazioni bilaterali tra Brasilia e Abu Dhabi. Come osserva il quotidiano emiratino “The National”, il Brasile è per gli Emirati il primo partner commerciale dell’America Latina ed è secondo solo agli Stati Uniti fra i Paesi del continente americano. Brasilia e Abu Dhabi, infatti, cooperano attualmente in settori strategici, come l’industria, i trasporti, la navigazione, le infrastrutture, la gestione dei porti, l’energia, le risorse minerarie e il sistema finanziario. (Res)