Governo: Giorgetti, faremo legge di bilancio prudente, ma rimangono da pagare 80 miliardi superbonus

- "Faremo una legge di bilancio prudente che tenga conto delle regole fondamentali della finanza pubblica, però per quanto riguarda il superbonus, dei 100 miliardi di cui si parla, il governo ha pagato 20 miliardi, ma rimangono da pagare gli altri 80. Quindi, la cena hanno già tutti mangiato e se ne sono andati e noi siamo chiamati a pagare il conto. Cosa che evade il patto di stabilità e crescita del 2024, 2025 e 2026”. Lo ha detto il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’ultima giornata dell’Open House Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Come pure per il Pnrr - ha proseguito - ricordo che per tutta la parte, 150 miliardi, non coperti da Grant e coperti da debito, anch’essi costituiscono spesa pubblica e andranno a gravare sui conti del 2024, 2025, 2026 , io auspico, anche del 2027 e 2028”. “Come, in qualche modo, intendiamo ragionevolmente, rispettare gli obiettivi, ma ci vuole ragionevolezza anche nella loro interpretazione”, ha concluso. (Rem)