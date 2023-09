Ucraina-Francia: colloquio Zelensky-Macron, lavoriamo a documento congiunto su garanzie sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una conversazione “approfondita e specifica” con il presidente francese, Emmanuel Macron. “Abbiamo discusso in dettaglio la situazione sul campo di battaglia e in altre aree. Gli ho comunicato le nostre esigenze militari e l'ho ringraziato per il suo forte sostegno alla difesa e per la continua assistenza nel rafforzamento dei nostri soldati. La Francia apprezza veramente la libertà e contribuisce a difenderla”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Telegram. “Abbiamo discusso di questioni specifiche sulla sicurezza nel Mar Nero, il nostro ‘corridoio del grano’, che dovrebbe essere ampliato. Abbiamo concordato di rafforzare la cooperazione nella protezione delle rotte marittime”, ha proseguito il capo dello Stato ucraino. “È stato raggiunto un importante accordo sulle garanzie di sicurezza: i nostri team - Ucraina e Francia - lavoreranno a un documento bilaterale sulle garanzie”, ha aggiunto. I due presidenti hanno anche parlato dei preparativi per il vertice globale sulla pace e della leadership attiva della Francia nell'attuazione della formula della pace. “È molto importante che vi partecipi il maggior numero possibile di Paesi, compresi quelli del Sud globale”, ha sottolineato Zelensky. “La Francia e le sue aziende parteciperanno al nostro forum delle industrie della difesa, che stiamo attivamente preparando. Abbiamo concordato anche questo”, si conclude il suo messaggio. (Kiu)