- "I miei auguri di pronta guarigione a Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica della MotoGp, per l'infortunio subìto durante il Gran Premio di Catalunya", scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Forza Pecco ti aspettiamo presto in pista per farci ancora sognare", aggiunge. (Rin)