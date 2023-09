Viterbo: i ragazzi dei centri estivi di Civita Castellana alleati dei carabinieri contro le truffe agli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole sono quasi in procinto di riaprire le porte, ma i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana hanno anche d'estate a diffondere la “Cultura della Legalità”. Complessivamente, infatti, gli incontri tenuti dai carabinieri della Compagnia di Civita Castellana presso i centri estivi hanno raggiunto ben 500 tra bambini e ragazzi, che si sono andati a sommare ai circa 4.200 studenti già raggiunti nel corso dell’anno scolastico ed in tale contesto più “ludico” sono stati comunque affrontanti temi molto seri. Tra questi, innanzitutto le modalità per difendere i nostri cari, più anziani e vulnerabili, dalle truffe. (segue) (Rer)