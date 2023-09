Viterbo: i ragazzi dei centri estivi di Civita Castellana alleati dei carabinieri contro le truffe agli anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante gli incontri, i carabinieri hanno chiesto ai ragazzi una collaborazione fattiva nell’allertare tutte le persone mature a loro vicine (nonni, zii, amici): viene spiegato il modus operandi posto in essere da certi criminali e come comportarsi per evitare di cadere nella rete. Nei giardini delle strutture che accoglievano i numerosi campi estivi, inoltre, i carabinieri sono entrati a bordo dell’autovettura del “pronto intervento”, e hanno spiegato ai piccoli discenti le modalità con cui viene gestita dagli operatori presso la Centrale Operativa una richiesta di intervento fatta da un comune cittadino, fino all’arrivo dei militari sul posto. (Rer)