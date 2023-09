Italia-Cina: Gasparri (FI), da Tajani gesto in difesa della libertà religiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In politica contano soprattutto i gesti. Esemplare quello del vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, che ha iniziato oggi la sua missione in Cina partecipando a una messa celebrata in una cattedrale cattolica di Pechino". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. "Così si testimonia, in maniera chiara, la propria coerenza. È ovviamente un gesto simbolico in difesa della libertà religiosa. Che deve essere garantita in Cina ed in ogni parte del mondo. Grazie al nostro ministro degli Esteri per avere fatto questa scelta e per avere, con un gesto semplice, indicato la via della coerenza e della testimonianza dei valori", conclude. (Rin)