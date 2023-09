Superbonus: Urso, preoccupa governo, pesa su finanze pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Superbonus "preoccupa il nostro governo sin dall'inizio, perché è una misura che ha provocato diverse occasioni di truffa, si parla di un'ammontare di 12 miliardi di euro allo Stato e un carico sulle finanze pubbliche davvero pesante". Lo ha detto Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, rispondendo in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Urso ha spiegato che il governo "sta affrontando con piena responsabilità" la situazione ed è "proprio per questo che i mercati giudicano positivamente il nostro governo, come abbiamo governato la finanza pubblica". (Rem)