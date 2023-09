Cernobbio: Salvini, pubblico e privato migliorino formazione continua per sicurezza sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo assolutamente fare di tutto, pubblico e privato, per migliorare la formazione continua per la sicurezza sul lavoro e la comunicazione”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini intervenendo all’ultima giornata dei lavori del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. " Non è possibile morire per un errore umano o mancanza di comunicazione. Ovviamente l’accertamento delle responsabilità non riporta in vita cinque operai, ma dobbiamo essere sempre più presenti sulla formazione continua sulla sicurezza sul lavoro", ha concluso il ministro. (Rem)