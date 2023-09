Infrastrutture: Salvini, questo è governo politico, si va avanti con quello che è rimasto troppo fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle grandi opere “mi sto confrontando con i ‘signori del no’, ascolto tutti, ma questo non è un governo tecnico, è un governo politico con obiettivi politici, culturali e infrastrutturali, quindi, per quanto mi riguarda, si va avanti su quello che è stato fermo troppo a lungo”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini intervenendo all’ultima giornata dei lavori del Forum The European house Ambrosetti in corso a Cernobbio dove, parlando del ponte sullo stretto, ha ribadito l'obiettivo di aprire i cantieri a luglio del prossimo anno.(Rem)