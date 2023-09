Turismo: Santanchè, bel tempo allunga stagione, sfruttare nostri vantaggi competitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’analisi degli ultimi dati emersi e dalle prime proiezioni di settembre vediamo come permanga la tendenza dei turisti a scegliere l’Italia come meta per le vacanze nei mesi autunnali, non parliamo solo di turismo domestico, ma anche e soprattutto di arrivi da tutto il mondo con un notevole aumento di presenze statunitensi in questo 2023 che si conferma come l’anno del ritorno dell’Italia nel mercato Usa. Questi dati testimoniano come il piano strategico del MiTur vada nella giusta direzione e che la destagionalizzazione del turismo sia anche una scelta del mercato, come attesta anche la ricerca di Coldiretti/Ixè, tenendo conto che sono oltre 10 milioni gli italiani che hanno scelto settembre per fare una vacanza, grazie al clima mite, generalmente gradevole e ad una diminuzione dei prezzi". E' il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè. "Dobbiamo essere bravi a sfruttare i nostri vantaggi competitivi e a recuperare quei mercati che negli ultimi anni sono mancati, come quello cinese che ha ripreso a viaggiare. È proprio in quest’ottica che dal 17 al 23 settembre sarò impegnata, con una delegazione italiana, in missione fra la Corea e la Cina", conclude il ministro. (segue) (Rin)