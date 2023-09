Turismo: Santanchè, bel tempo allunga stagione, sfruttare nostri vantaggi competitivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco - informa il ministero del Turismo - i i principali dati dell’infografica della prima settimana di settembre. Nel mese di agosto aumenta la propensione a prenotare in anticipo i voli verso l'Italia rispetto al 2022 (+ 16 giorni), una tendenza generale riscontrabile soprattutto per statunitensi e spagnoli (entrambi + 19 giorni di anticipo rispetto al 2022). Ad agosto in Italia risulta prenotato il 44,6 per cento delle strutture ricettive presenti sulle piattaforme online, consolidando il secondo posto dopo la Grecia e prima di Francia e Spagna. Il prezzo medio registrato risulta più economico del 9 per cento rispetto alla media dei Paesi competitor considerati.(segue) (Rin)