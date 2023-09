Turismo: Santanchè, bel tempo allunga stagione, sfruttare nostri vantaggi competitivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto generalizzato di aumento dei prezzi rispetto al 2022 delle strutture ricettive presenti sulle piattaforme online, ad agosto le località termali e le città d’arte sono mediamente le più economiche. Nei mesi di settembre e ottobre i prezzi calano in tutte le destinazioni seguendo i trend stagionali. Nel mese di luglio 2023 le località montane italiane sono fortemente apprezzate dai turisti soprattutto in termini di attrazioni (92,6 punti su 100), affitti brevi (89,7 punti) e strutture ricettive (88,5 punti). Queste ultime risultano gradite soprattutto da parte dei turisti statunitensi (91,2 punti) e inglesi (89,3 punti).(segue) (Rin)