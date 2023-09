Turismo: Santanchè, bel tempo allunga stagione, sfruttare nostri vantaggi competitivi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati delle prenotazioni aeree del mese di agosto evidenziano una crescita del 21 per cento rispetto al 2022, trainata dal flusso internazionale (+28 per cento) con in testa gli Stati Uniti che confermano il loro gradimento per il Belpaese anche nei mesi di settembre e ottobre. Nell’ultimo mese le ricerche effettuate sui motori di ricerca online dai Paesi esteri per l’Italia sono aumentate del 19 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. (Rin)