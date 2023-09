Governo: Conte, Meloni dice di correre, ma semestre sarà disastroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni "oggi è a Monza, poteva venire qui a confrontarsi con lo stato molto serio della situazione economica e sui dati dell'occupazione di luglio che sono disastrosi e dunque si preannuncia un semestre tutto in discesa come avevamo previsto". Lo ha detto Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle rispondendo ai giornalisti in merito alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Monza per il GP, in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. "Forse Meloni poteva venire qui a confrontarsi piuttosto che andare a Monza - ha aggiunto Conte -. Meloni dice di essere andata a Monza per fare correre l'Italia, ecco allora ci stia a lungo a Monza" ha concluso. (Rem)