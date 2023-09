Cernobbio: Calderone, non siamo contro chi ha bisogno, serve strumento meglio dimensionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo "non è un governo contro i giovani o che vuole negare assistenza e sostegno a chi ne ha bisogno, l’intervento sulla revisione delle misure a sostegno delle fragilità vuole sostenere chi ne ha bisogno con uno strumento meglio dimensionato". Lo ha detto Marina Elvira Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali intervenendo all'ultimo giorno della the European house ambrosetti in corso a Cernobbio. (Rem)