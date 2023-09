Algeria: inondazioni nelle province occidentali di Tlemcen ed El Bayad, almeno sette morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette persone hanno perso la vita a causa delle inondazioni che hanno interessato le regioni occidentali dell’Algeria, in particolare le province di Tlemcen e di El Bayad. Lo hanno riferito, oggi, via Facebook, i Dipartimenti per la protezione civile delle province di Tlemcen e di El Bayad. Secondo il quotidiano algerino “El Chourouk”, quattro delle vittime (due donne, rispettivamente di 69 e 59 anni, e due uomini, rispettivamente di 73 e 22 anni) hanno perso la vita a Tlemcen, mentre viaggiavano a bordo di un’automobile sulla strada nazionale numero 7, attorno alla mezzanotte, a causa dell’esondazione del fiume El Dalia, nel comune di Bab El Essa, per via delle ingenti precipitazioni che hanno interessato la regione tra la mezzanotte e l’alba di questa mattina. Gli agenti della protezione civile sono intervenuti per soccorrere le vittime, ma l’automobile sulla quale viaggiavano è stata portata via dalle acque. Nella provincia di El Bayad, invece, il Dipartimento della protezione civile locale ha ritrovato oggi i cadaveri di tre dei cinque dispersi (due uomini e tre donne), trascinati nella notte dalle acque del fiume Al Shadili, straripato a causa dei rovesci della scorsa notte. (Ala)