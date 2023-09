Armenia: premier Pashinyan a “La Repubblica”, errore dipendere solo da Russia per nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare affidamento solamente sulla Russia per la garanzia della sicurezza dell’Armenia è stato “un errore strategico”. Lo ha detto il premier armeno, Nikol Pashinyan, intervistato dal quotidiano “La Repubblica”. L’architettura di sicurezza armena è stata legata “al 99 per cento” alla Russia, anche per quanto riguarda la fornitura di armi e munizioni. Oggi, tuttavia, è la stessa Russia a essere bisognosa di munizioni per la guerra in Ucraina, ha osservato il premier armeno, e questo rende impossibile a Mosca assolvere il suo compito di garante della sicurezza di Erevan. “Vogliamo fare il possibile per ottenere la pace, ma nel Nagorno Karabakh l’Azerbaigian mette in atto una pulizia etnica”, ha affermato Pashinyan. (Res)