Dalla Chiesa: Cantalamessa (Lega), stesso coraggio serva a giovani per non piegarsi a mafia

- "È anche per il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per la moglie Emanuela Setti Carraro e per l'agente di scorta Domenico Russo, assassinati 41 anni fa in un brutale attentato mafioso, che continua la nostra ferma lotta contro ogni forma di criminalità organizzata". Lo afferma il senatore Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia della Lega e capogruppo in commissione Antimafia a palazzo Madama. "Il nostro impegno è nei confronti di tutti i servitori dello Stato che hanno perso la vita per coraggio. Lo stesso coraggio di non piegarsi alla mafia che dobbiamo trasmettere a quei ragazzi che sfortunatamente, ancor oggi, sono vittime di un sistema malavitoso che si scontra con giustizia e legalità", conclude.(Rin)