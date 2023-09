Corea del Sud: ministro Finanze, "nessun impatto diretto" dalla crisi dell'immobiliare cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Corea del Sud, Choo Kyung-ho, ha dichiarato che il Paese non si aspetta "nessun impatto diretto" dalla crisi del settore immobiliare cinese sull'economia coreana. Il ministro è intervenuto in un programma televisivo andato in onda oggi. “Le istituzioni finanziarie nazionali hanno adottato preventivamente una posizione cauta contro gli investimenti nel mercato immobiliare cinese. Hanno investito una piccola somma", ha detto il ministro. (Git)