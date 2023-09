Ucraina: generale britannico Barrons, Kiev può vincere entro il 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per poter vincere contro l’invasore, secondo il generale l’Ucraina deve sfruttare al meglio i successi sul campo nell’attesa di nuovi equipaggiamenti e prepararsi a seguire una strategia “bite and hold” (mordi e stringi) fatta di piccoli avanzamenti durante l’inverno per ridurre le perdite e restare sotto la copertura dell’artiglieria e della difesa aerea. Inoltre, dovrebbe concentrarsi sulla distruzione delle capacità militari russe più rapidamente di quanto Mosca riesca a rimpiazzarle. Di particolare importanza è la neutralizzazione della flotta russa nel Mar Nero, “motore dei devastanti attacchi con missili da crociera e una limitazione cruciale alle esportazioni cerealicole”. Le forniture di munizioni dai Paesi occidentali non aumenteranno “fino almeno alla metà del 2024”, ma quando accadrà sarà “un punto di svolta per le capacità offensive ucraine”, ha avvertito Barrons. (Rel)