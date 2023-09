© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se noi crediamo "che l'istruzione generi sviluppo non possiamo immaginare che gli investimenti in istruzione, come innovazione e infrastrutture siano costretti dal patto di stabilità". Lo ha detto il ministro all'istruzione e al merito, Giuseppe Valditara, durante il suo intervento a Cernobbio nella giornata di chiusura del Forum The european house Ambrosetti. (Rem)