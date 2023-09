Lavoro: Calderone, bene piattaforma Siisl, oltre 12 mila domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma Siisl, sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, "sta andando bene, più di 12mila domande presentate" Lo ha detto il ministro del Lavoro Maria Elvira Calderone rispondendo ai giornalisti a Cernobbio nella giornata di chiusura del Forum The european house Ambrosetti. "Mi sembra di poter dire - continua - che tutto sta funzionando, ci sono gli enti formatori e le regioni che hanno conferito tutta l'offerta formativa che è assolutamente molto utile e nello stesso tempo come i numeri convincente, anche per quelle che sono oggi le domande che sono state presentate". "Le agenzie private per il lavoro hanno conferito - prosegue - le offerte di lavoro, quelle che si chiamano tecnicamente “vacancy”, anche in questo caso sono ovviamente superiori a quelle che sono oggi le domande attuali", anche se - ha ribadito e concluso Calderone - è un concetto che ho già espresso, che la finalità di questo intervento non è solo ed esclusivamente quello di fornire un'assistenza a coloro i quali entrano nel circuito del supporto per la formazione e il lavoro, ma quello di fare interagire tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel mondo del lavoro per favorire quelle che sono delle condizioni necessarie, da un lato quello di formare e qualificare i lavoratori e dall'altro certamente anche di incrociare domande e offerte di lavoro". (Rem)