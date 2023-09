Crediti: Urso, npl per artigiani, al via percorso parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- In parlamento e quasi tutte le forze politiche "hanno presentato dei disegni di legge, così come facemmo già cinque anni fa. Ci sono tanti disegni di legge, è iniziato un percorso parlamentare". Lo ha detto Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, rispondendo su quanto dichiarato in un'intervista in merito ai crediti deteriorati, un'ipotesi in aiuto agli artigiani indebitati su cui il governo è al lavoro, in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. "Da parte nostra, anche sulla base dell’iniziativa nel mio partito di qualche anno fa, abbiamo iniziato una riflessione, un confronto con tutti gli attori del sistema per poi, ove si raggiungesse un’intesa a livello di governo, ma anche con gli attori del sistema - ha aggiunto Urso- presentare una misura mirata agli artigiani, alle piccole medie imprese, a coloro che noi dobbiamo rimettere in attività pienamente". Il ministro ha infine detto che "il nostro obiettivo è sempre quello di facilitare le imprese, tanto più delle piccole iniziative economiche che sono alla base del nostro sistema sociale". (Rem)