Roma: Battaglia (Pd), al via bando Culture in movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è sempre più capitale della cultura. "È stato pubblicato online dall'Amministrazione Capitolina l'innovativo bando biennale 'Culture in Movimento 2023-2024': un lavoro prezioso per il cui rispetto del tempi - comunicato e condiviso nei mesi estivi in Commissione - ringraziamo l'Assessore Gotor, tutto il suo staff e gli uffici del Dipartimento". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina dem Erica Battaglia, presidente della commissione Cultura di Roma Capitale. "Il bando è un nuovo modo di sostenere gli eventi e la produzione culturale su tutti i territori cittadini per tutto l'anno. Dopo un'estate romana ricca di iniziative, ci prepariamo per la stagione autunnale fino al Capodanno. Con performance, spettacoli dal vivo, ma anche talk, sezioni di studio e conferenze diffuse su tutto il territorio cittadino, puntiamo ad aumentare la consapevolezza e lo spirito critico dello spettatore che potrà sentirsi protagonista e partecipe dell'azione creativa.L'Avviso è rivolto agli operatori e agli organismi che operano nei settori artistici e culturali e o della formazione artistica, e prevede contributi economici fino a 32mila euro annui per ciascuna proposta progettuale biennale. La scadenza del bando è fissata per le ore 12 del 21 settembre 2023. Rimaniamo a disposizione per migliorare una formula che speriamo riesca a centrare l'obiettivo di una cultura diffusa su tutti i territori della città per tutto l'anno". (Com)