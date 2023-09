Siria: Forze democratiche curde ristabiliscono il controllo sui villaggi di Deir ez Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze democratiche siriane (Sdf, a maggioranza curda) hanno ristabilito, senza colpo ferire, il controllo su diversi villaggi del governatorato di Deir ez Zor, nell’est della Siria, in particolare su Al Basira e su alcuni quartieri della città di Al Shuhail. Lo si apprende dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo il quale i gruppi armati delle tribù locali stanno gradualmente completando la loro ritirata. Le Sdf, inoltre, hanno ripreso il controllo della città di Al Sabha, a est del capoluogo di Deir ez Zor, dopo il ritiro dei gruppi armati locali e del Consiglio militare. Ad Al Sabha, le operazioni delle Sdf per la riconquista della città erano iniziate lo scorso primo settembre. Scontri armati, invece, continuano a registrarsi nella regione compresa tra la città di Dhiban e il giacimento petrolifero di Al Omar, dove si trova la più grande base militare degli Stati Uniti in Siria. Lo scorso 15 agosto, peraltro, Washington aveva inviato rinforzi militari sia ad Al Omar, sia nel vicino giacimento di Koniko. Intanto, questa mattina, l’ambasciata statunitense in Siria ha riferito, attraverso la piattaforma X (in precedenza Twitter), che il vicesegretario di Stato per gli affari mediorientali, Ethan Goldrich, e il comandante della coalizione internazionale a guida Usa, il generale maggiore Joel Vowell (subentrato il 24 agosto al generale maggiore Matthew McFarlane), hanno incontrato rappresentanti delle Sdf, della sua ala politica, il Consiglio democratico siriano, e alcuni capi delle tribù locali. Con essi, i funzionari Usa hanno concordato sull’“importanza di prendere in considerazione il malcontento degli abitanti di Deir ez Zor, sui rischi di interferenze esterne, sulla necessità di evitare la morte di civili e sull’esigenza di un alleviamento delle tensioni al più presto possibile”. Durante i colloqui, inoltre, Goldrich e Vowell hanno ribadito “l’importanza del solido partenariato con le Sdf negli sforzi contro lo Stato islamico”. (Res)