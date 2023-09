Dalla Chiesa: Tajani, eroe caduto in uno dei delitti più gravi della storia della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ricordato il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa a 41 anni dalla morte. "A 41 anni dalla morte ricordiamo il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa barbaramente assassinato dalla mafia insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e a Domenico Russo, agente di scorta. Già protagonista della lotta al terrorismo contro le brigate rosse, era l'Uomo che lo Stato aveva scelto per contrastare la mafia a Palermo e in Sicilia. Un eroe caduto in uno dei delitti più gravi della storia della Repubblica. In questo giorno di ricordo un pensiero alla mia amica Rita dalla Chiesa, che mi onoro di avere come deputata nelle fila di Forza Italia", ha scritto Tajani sui social. (Res)