Pnrr: Fitto, dati confortanti, importante la revisione del piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati che cominciano ad affluire sono positivi e confortanti, bisogna lavorare perché questi possano migliorare e la revisione del Piano è un elemento importante. Lo ha detto il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, al Forum The European house Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Tutti si concentrano su questa pseudo polemica con i Comuni - ha proseguito - e pochi si concentrano per esempio su un elemento fondamentale della revisione del Pnrr che è quella del RepowerEu, la proposta nazionale che prevede investimenti strategici sulle reti e che prevede anche interventi molto importanti in termini di efficientamento energetico con incentivi per famiglie e imprese che per circa 20 miliardi complessivamente può rappresentare una volta concluso l’iter di confronto con la Commissione europea, se autorizzato, può rappresentare una opportunità molto importante in questa direzione”. (segue) (Rem)