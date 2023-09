Pnrr: Fitto, dati confortanti, importante la revisione del piano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi, ha spiegato Fitto - questo mi auguro che possa essere uno degli elementi che contribuirà anche nei prossimi mesi all’avanzamento della spesa del Piano che come è noto è un Piano di Ripresa e resilienza che poggia su tre voci sostanzialmente, 68 miliardi di contributi a fondo perduto, 122 di contributi europei a debito e 30 miliardi di fondo complementare che è un ulteriore debito”. “Il tema della ripresa del Pnrr lo voglio sottolineare perché la ripresa deve essere costante e gli investimenti devono avere anche una qualità delle scelte perché questo debito va restituito. Lo voglio ricordare a chi magari nell’approccio del Pnrr nelle sue dichiarazioni non tiene conto i tutti questi elementi che invece noi dobbiamo opportunamente tenere in assoluto conto”, ha concluso. (Rem)