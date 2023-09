Germania: premier Baviera esclude la rimozione del vice Aiwanger accusato di antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Baviera, Markus Soeder, ha detto che non ci sono motivi sufficienti per rimuovere il suo vice, Hubert Aiwanger, presidente dei Liberi elettori (Fw). Aiwanger, che è anche ministro dell’Economia del governo bavarese, è accusato di aver pubblicato in gioventù un volantino dai contenuti antisemiti. Come ha riferito il settimanale “Der Spiegel”, per Soeder il caso è chiuso e “la (sua) decisione resta”. Il primo ministro bavarese ha dichiarato di non voler prendere decisioni sulla base di quanto riferito dai media e che non ci sono prove chiare che Aiwanger sia l’autore del volantino. Una settimana fa, dopo che il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung” ha reso nota la vicenda, il presidente di Fw ha negato di avere scritto il testo antisemita ma ha anche ammesso che “una o due copie” del volantino erano state trovate nel suo zaino di scuola. Poco dopo, il fratello di Aiwanger ha rivendicato di esserne l’autore. Il vicepremier bavarese si è scusato giovedì scorso, ammettendo di aver commesso “un errore” in gioventù ma ribadendo di non aver scritto il testo. Allo stesso tempo, Aiwanger ha accusato il “Sueddeutsche Zeitung” di aver strumentalizzato la questione a fini politici. Per il vice primo ministro della Baviera, l’obiettivo sarebbe estromettere gli Fw dal governo del Land e sostituirli con i Verdi nella coalizione con la Csu. (Geb)