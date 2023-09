Milano: Carabinieri arrestano tre uomini per furto in un supermercato e in un appartamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte, a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, per furto aggravato, un italiano 46enne con pregiudizi di polizia. Alle 2 di questa mattina, i Carabinieri, nel transitare in viale Tibaldi, hanno udito un allarme intrusione provenire dal supermercato poco distante, sorprendendo all'interno del discount il 46enne che, dopo aver forzato una porta antipanico, aveva tentato di asportare generi alimentari ed alcolici del valore di circa 600 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. L' arrestato, è stato ristretto nelle camere di sicurezza della caserma Montebello, in attesa del rito direttissimo previsto per lunedì. Poco più tardi, i Carabinieri della Compagnia Duomo, sono intervenuti in via Bordighera per un furto in atto in appartamento, i militari che in quel momento si trovavano a poca distanza dal luogo, hanno bloccato due georgiani di 39 e 45 anni entrambi con pregiudizi di polizia, mentre erano intenti a forzare la porta di un appartamento ubicato al 3 piano, di proprietà di un italiano attualmente fuori città per vacanze. Arrestati per tentato furto in abitazione, da successiva perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di vari oggetti atti allo scasso. I due indagati, saranno trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma Montebello, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata di domani. (Com)