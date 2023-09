Israele: premier Netanyahu, “massiccia immigrazione illegale dall’Africa è minaccia reale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “massiccia immigrazione illegale dall’Africa rappresenta una minaccia reale per il futuro di Israele in quanto Stato ebraico e democratico”. È quanto dichiarato, oggi, dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso della riunione ministeriale convocata d’urgenza per valutare le misure da adottare nei confronti dei cittadini eritrei senza regolare titolo di soggiorno, che ieri hanno preso parte alle proteste di Tel Aviv. Secondo l’emittente israeliana “I 24 News”, il premier ha spiegato che il governo “ha contenuto la minaccia (dell’afflusso di migranti irregolari, ndr) costruendo una barriera di sicurezza”, che “ha completamente fermato le infiltrazioni”, nonostante “l’opposizione di alcune fazioni politiche”. Il problema, dunque, secondo Netanyahu, è rappresentato dalle persone entrate nel territorio israeliano senza titolo di soggiorno prima della costruzione della barriera. Tutti i tentativi finora effettuati per risolverlo, ha spiegato il premier israeliano, incluse le misure per incentivare il rimpatrio volontario, sono state finora respinte dalla Corte suprema. Netanyahu, durante la riunione ministeriale di oggi, ha quindi rigettato il piano proposto dalle Nazioni Unite per la gestione della situazione attuale, che, secondo lui, incentiverebbe i tentativi di altri migranti irregolari di penetrare in territorio israeliano. “Sarebbe una soluzione disastrosa”, ha commentato, affermando che ieri, durante le proteste a Tel Aviv, “è stata oltrepassata la linea rossa”. “E’ un’insurrezione, uno spargimento di sangue, sono disordini che non possiamo accettare”, ha dichiarato, esprimendo il proprio sostegno agli agenti di polizia feriti. Il premier israeliano ha pertanto esortato le autorità ad adottare “misure severe” nei confronti dei manifestanti coinvolti negli scontri, in particolare la loro esplulsione immediata. A tale scopo, Netanyahu ha chiesto ai ministri di elaborare un piano completo per espatriare tutti i migranti irregolari dal territorio israeliano. (Res)