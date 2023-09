Regno Unito: "Daily Mirror", hacker legati a Russia hanno rubato dati su siti militari e di intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Informazioni segrete relative alle basi militari e dell’intelligence britannica sono state pubblicate online da hacker legati alla Russia. Lo ha scritto il quotidiano “Daily Mirror”. La testata ha spiegato che gli hacker “hanno pubblicato migliaia di pagine di dati che potrebbero aiutare i criminali a violare la base per sottomarini nucleari Hmnb Clyde (in Scozia), il laboratorio di armi chimiche di Porton Down (in Inghilterra meridionale) e una postazione d’ascolto del Government Communications Headquarters (Gchq)”, agenzia governativa di intelligence e sicurezza. Il gruppo di hacker Lockbit ha rubato anche informazioni “su carceri di massima sicurezza”. Il “Daily Mirror” ha riferito che il furto di dati risale al mese scorso, quando è stata presa di mira Zaun, società che offre misure di sicurezza per siti ad alto rischio, oltre ad avere fornito barriere di sicurezza per i Giochi olimpici di Londra 2021. Lockbit avrebbe legami finanziari con la criminalità russa e tra i suoi maggiori sospettati c’è Mikhail Matveev, il cui nome appare nella lista dei criminali più ricercati dall’Fbi statunitense. Il gruppo di hacker è responsabile di attacchi a 1.400 bersagli nel mondo. Lockbit in passato è stato responsabile di un ricatto da 66 milioni di sterline (77 milioni di euro) alla società postale Royal Mail, che ha rifiutato di pagare. (Rel)