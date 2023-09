© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha condannato il “brutale attacco” della Russia all’infrastruttura portuale danubiana di Odessa. “La Russia deve essere riconosciuta responsabile per ogni pezzo di infrastruttura distrutto. I miei pensieri vanno alle persone coinvolte. La Moldova resta fermamente dalla parte dell’Ucraina”, ha scritto il capo dello Stato moldavo in un messaggio su X (ex Twitter). (Rob)