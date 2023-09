Italia-Algeria: al via il 7 settembre la mostra “Mediterranea - visioni di un mare antico e complesso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia in Algeria e l'Istituto italiano di Cultura di Algeri in collaborazione con il ministero della Cultura e delle Arti algerino inaugurano il 7 settembre la mostra “Mediterranea - visioni di un mare antico e complesso” promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Maeci insieme con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Telespazio/e-Geos del gruppo Leonardo, la Fondazione MedOr e l’Agenzia spaziale europea. L’iniziativa, riferisce un comunicato della Farnesina, rientra nelle attività di promozione del Sistema Italia e combina in maniera integrata natura, cultura, arte, innovazione, tecnologia e sostenibilità. L'inaugurazione della mostra avrà luogo il 07 settembre 2023 alle ore 19:00 presso il Palais de la Culture Moufdi Zakaria. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 07 ottobre per poi continuare il suo viaggio nel Mediterraneo che la porterà a toccare vari paesi, tra cui Croazia e Spagna. (segue) (Com)