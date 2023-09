Italia-Algeria: al via il 7 settembre la mostra “Mediterranea - visioni di un mare antico e complesso” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra, realizzata a cura di Viviana Panaccia, racconta la storia, la bellezza, i popoli, i miti ma anche le insidie e i contrasti che oggi minacciano il Grande Mare. Il percorso espositivo offerto ai visitatori rappresenta il Mediterraneo in tutta la sua complessità, attraverso la narrazione, su diversi piani, della sua storia con immagini satellitari inedite, foto, video e installazioni site-specific di straordinario impatto emotivo, con l’obiettivo di realizzare una sintesi tra scienza e arte, tra passato e presente. Il percorso, che include le immagini acquisite dai satelliti della costellazione italiana COSMO-SkyMed oltre a quelle dei satelliti della costellazione europea Copernicus, offre suggestive visioni del Mediterraneo: dalle antiche città-porto alle isole del mito, dalle coltivazioni tipiche dell’ulivo, del grano agli sforzi fatti nei territori nordafricani per guadagnare campi coltivati al deserto. I dati e le immagini raccontano l’impatto del riscaldamento globale sul pianeta, dalla riduzione delle precipitazioni alle ondate di calore caratterizzate da lunghi periodi di siccità alternati a eventi meteorologici estremi, e alterazione degli habitat marini. (segue) (Com)