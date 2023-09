Italia-Algeria: al via il 7 settembre la mostra “Mediterranea - visioni di un mare antico e complesso” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra vuole rappresentare oggi lo stato di salute di questo mare fornendo dati e immagini che mostrano i segni inequivocabili dei cambiamenti climatici in corso, dati indispensabili per contribuire a individuare quelle criticità utili a pianificare provvedimenti di tutela e mitigazione e per avviare uno sviluppo sostenibile. Un’occasione per promuovere il dialogo e la cooperazione fra i popoli che abitano la regione, stimolando una profonda riflessione su questo Grande Mare che contribuisca a proteggerne il patrimonio naturale e a rigenerare le sue risorse. (Com)