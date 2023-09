© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo con i cinesi è stato "fatto per riequilibrare la nostra bilancia commerciale rispetto a Germania e Francia". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, replicando al ministro degli Esteri Antonio Tajani che aveva detto che dalla Via della Seta, accordo siglato dal governo Conte, non erano giunti risultati. (Rin)