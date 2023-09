Governo: Conte, esecutivo politico non riesce a esprimere una visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se prendi degli impegni non dovesti tradirli perché questo aumenta la disaffezione, qui", col governo Meloni, "sono tutte piroette: dall'immigrazione alle accise". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Nella situazione data un esecutivo deve avere "più coraggio e visione e questo governo politico non riesce ad esprimere una visione: avete compreso la posizione dell'Italia sul Patto di stabilità? Sul Mes?", ha aggiunto. (Rin)