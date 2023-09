Reddito cittadinanza: Conte, governo accende miccia in polveriera sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati sull'occupazione di luglio possono essere imputati a questo governo", ha detto, rivolgendosi alla ministra del Lavoro, Calderone, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Il numero di persone in cerca di lavoro "cresce di 37 mila unità (+1,9 per cento) rispetto al mese precedente", ha sottolineato l'ex premier per poi segnalare che "sempre a luglio l'occupazione diminuisce di 73 mila unità rispetto al mese precedente". Conte ha quindi definito "una genialata" pensare di "accendere micce in una polveriera sociale togliendo il Reddito di cittadinanza. I motivi di preoccupazione per questo governo sono fortissimi", ha concluso. (Rin)